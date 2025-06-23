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反差的代名詞 JUD 陳泳希創作提醒自己大膽說

2025/6/23 19:23
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）爸爸玩搖滾、媽媽聽古典，JUD 陳泳希入圍金曲獎的作品是電音風；看起來酷帥直接，溝通時卻會畏縮。從音樂到人都很反差的她笑說，連嬰兒時爸爸哄她睡覺的歌都是重金屬音樂。

JUD 陳泳希以專輯「當我不敢說」入圍金曲獎最佳新人等，主視覺很硬派酷帥，不過音樂概念卻是截然不同的「不敢說話」。

陳泳希接受中央社記者專訪時說，有時會因為沒有第一時間表達意見而產生誤會，誤會導致壓力、壓力榨出靈感，她在想專輯名稱時，發現歌曲共通點就是「我不敢把話講出來」，這麼取名也當成提醒自己要勇敢表達想法。

現在比較敢說了嗎？陳泳希說：「大概進步......10%吧」，自己是與人互動會消耗精力的類型，還在學習如何用雙方都舒服的方式溝通，專輯是學習這個課題中的一張成績單。

陳泳希說創作時情緒最澎湃的是「犧牲」，寫出為了夢想捨棄自由、朋友等，雖然在講難過的事但歌曲聽起來很歡快，「我喜歡創造這種反差感」。

陳泳希本人也可說是「反差」的代名詞，很多人說看照片覺得她個性很酷、冷淡不愛講話，實際才知道她很友善健談；而擁有玩過搖滾樂團的爸爸與愛聽古典樂的媽媽，自己的作品是電音風格，陳泳希笑說，對音樂的熱愛可能是遺傳，「但方向更重一點」。

陳泳希自小學古典鋼琴，但說自己血液裡流著、基因裡刻著重金屬音樂，嬰兒時爸爸要哄她睡覺，放輕音樂都失敗「但一放重金屬我就睡著」。

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陳泳希目前還有咖啡廳跟鋼琴家教2份打工，咖啡廳的同事都很恭喜她入圍金曲，而家教學生裡有個國小二年級的男生，看完MV的感想不是評論歌，而是「老師造型好奇怪，跟平常上課不一樣」，陳泳希開玩笑：「小朋友可能也感受到反差吧！而且我問他歌好不好聽，他那個點頭我都不知道是真的覺得好還是乖巧的那種」。

陳泳希指出，入圍金曲後明顯感覺到人氣上升，每個月會多3至5場演出，非常感恩，也想拿下一生一次的最佳新人獎，但被問到有沒有信心時，陳泳希笑說「一開始有，可是聽到其他入圍者的現場作品，大家都超強，聽完就沒有」，不管誰拿都實至名歸。（編輯：李亨山）1140623

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