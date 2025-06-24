JADE對金曲獎沒得失心像去同學會 能穿西裝更重要

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）3度叩關金曲獎的雙人搖滾樂團JADE，今年將角逐演唱錄音專輯獎及最佳樂團獎，他們對獎項沒得失心，像去同學會。團員AJ強調能穿到西裝就好，因為平常工作時沒機會穿，很憧憬。

JADE成團5年，由主唱兼吉他手嘟嘟與鼓手AJ所組成，曲風以英倫搖滾為主，並以專輯Creeper叩關今年金曲獎，今天與媒體分享心情。

金曲獎入圍名單公布當下，嘟嘟說，當時他在睡覺，是被湧入的道賀訊息吵醒；AJ則是邊燙衣服邊看轉播，一看到入圍的第一件事，就是傳簡訊給經紀人說「我們可以穿西裝了」。

AJ提到，平常工作沒機會穿到西裝，很憧憬如紳士一樣打扮、坐下解開西裝外套扣子等禮儀，硬要說想拿下哪座獎的話就是「兩個都想要」。嘟嘟則吐槽，「你剛不是說沒有得失心嗎」。

嘟嘟與AJ說，已是第3次出席金曲獎，心態很放鬆，不當成是去參加比賽，比較像是參加開心的同學會，認為樂團八十八顆芭樂籽代表台灣搖滾樂的風景，最佳樂團的頭銜很適合；跟其他入圍者本來就有交流，不過不會特別提獎項的事，AJ笑說，「都聊衣服找誰弄」。

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成軍5年，嘟嘟與AJ的默契是習慣彼此存在、各做各的事，有時候就聊兩句音樂。嘟嘟笑說，跟AJ雖是朋友，但出去玩已經不會找對方，「因為根本約不出來」；AJ則大方承認「我不愛出門，我是宅男」。

嘟嘟坦言一開始組團因為太沒交流而有點不習慣，後來發現這樣穩定的狀態比較好、走得比較久，有事會先心裡消化一下再面對彼此。AJ說，兩人認識的時候都30多歲，心態比較平靜穩定，也相信彼此的美感與工作能力。（編輯：張雅淨）1140624