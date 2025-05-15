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李竺芯金曲入圍6項 突破唱腔慣性是挑戰

2025/5/15 17:51
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（中央社記者陳怡璇台北15日電）歌手李竺芯入圍金曲獎6項，新專輯「Suí 水」以「國際聽感」為創作出發點；今天她出席品牌活動時以自己的歌「拌拌咧」開場，象徵堅定、自由與玩耍精神，持續走音樂路。

第36屆金曲獎昨天公布入圍名單，李竺芯成為大黑馬，新專輯「Suí 水」入圍最佳台語女歌手、最佳台語專輯、年度歌曲、最佳作詞人、最佳專輯製作人、年度專輯，她說：「這張專輯叫作『Suí水』，感謝評審6項肯定，水水水水水水，爸媽！恁尻川黏大腿的查某囝佇遮啦！」

李竺芯說，得知入圍第一時間大叫，立刻開心跟爸媽與恩師鍾興民分享喜悅。她坦言，與鍾興民合作過程中，最大挑戰是突破自己長年累積的唱腔慣性：「但我是個情緒再多，也會咬牙完成的人，從來沒想過要放棄。」

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李竺芯今在活動現場身以「拌拌咧」開場，象徵堅定、自由與玩耍精神。她分享創作靈感來自童年記憶：「小時候跌倒，媽媽都會說『沒關係，拌拌咧再站起來就好』，長大後，這句話依然支持我走在自己的路上。」也現場演唱專輯同名歌曲「水」。

對於外界稱她「台語文化的守護者」，李竺芯直說不敢當：「我創作台語歌只是單純覺得台語還可以有很多好玩的方式呈現。沒想到這種輕鬆的創作態度，反而吸引到許多不會說台語的聽眾願意主動學習。」（編輯：龍柏安）1140515

#鍾興民
#台語
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