魏如萱6度問鼎金曲歌后 林家謙入圍感謝陳奕迅

（中央社記者陳怡璇台北14日電）金曲獎入圍名單今天公布，歌手魏如萱6度入圍最佳華語女歌手，聽到入圍開心尖叫；香港小天王林家謙入圍最佳華語男歌手，他表示「我真的沒了」，並特別點名感謝歌手陳奕迅。

魏如萱以「珍珠刑」入圍最佳華語女歌手，這是她第6度入圍。她表示「為什麼每一次我的名字都是最晚唸出來的，好像也不是按照筆畫排名的呀，我在電台的辦公室和同事一起看直播，真的很緊張，終於聽到我名字的時候我就尖叫啊，還叫辦公室的大家幫我拍手！哈哈哈！」

魏如萱說，很開心「珍珠刑」入圍，很高興被肯定了，每個人都是音樂裡的小螺絲，也是一顆一顆怪奇的小珍珠，謝謝金曲獎讓她繼續發光。恭喜所有入圍的人，當然也有很多她喜歡的歌手和作品沒有入圍，覺得好可惜。

以「黑馬」入圍最佳華語男歌手的李榮浩則表示，「謝謝音樂帶給我們的美好，謝謝金曲、謝謝所有。」

競逐歌王寶座的還有香港小天王林家謙，他表示，聽到入圍消息「我真的沒了，謝謝金曲獎的肯定，謝謝專輯『隱形色』裡每一位創作人的心血，謝謝亞神團隊的幫忙，還要特別鳴謝陳奕迅和陳信延。」

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另外，已故歌手方大同作品「夢想家」獲評審團獎，「才二十三」入圍年度歌曲、作曲人及作詞人。經紀公司回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可；他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月28日在台北小巨蛋舉行。（編輯：吳素柔）1140514