林美秀首出輯就入圍金曲獎台語女歌手 得知時嚇呆了

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）演員林美秀化身Lady Pum Pum發行個人台語專輯，入圍第36屆金曲最佳台語女歌手。林美秀表示，得知當下嚇呆了，更有動力繼續用演戲的情感帶入音樂，唱歌給大家聽。

演員林美秀2013年在電影「總舖師」中曾獻聲高唱「金罵沒ㄤ」，2024年發行首張個人台語專輯LADY PUM PUM，一圓歌手夢。

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首次出輯就入圍金曲獎，林美秀透過經紀公司分享心得。她表示得知當下都嚇哭了，「心裡一直在想說，天哪，歌手們都好厲害，怎麼可能有機會可以一起入圍，但如果有機會，覺得新人獎就已經很開心了，要入圍女歌手真的很難！完全想都不敢想，所以一聽到入圍最佳台語女歌手獎，都嚇呆了，真的非常謝謝也很開心，入圍就是肯定。」

林美秀表示，要感謝的人很多，謝謝評審，也謝謝這次有參與Lady Pum Pum專輯的夥伴們，讓她更有動力繼續用演戲的情感帶入音樂去唱歌給大家聽，真的非常謝謝大家。（編輯：陳政偉）1140514