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金曲獎翁孝良、馬兆駿獲特別貢獻獎 皆流行音樂重要推手

2025/5/14 14:18（5/14 15:30 更新）
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馬兆駿1989年推出新唱片，與大批人形紙板合影。（中央社檔案照片）
馬兆駿1989年推出新唱片，與大批人形紙板合影。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪素津台北14日電）第36屆金曲獎今天公布入圍名單，其中特別貢獻獎頒發給翁孝良及馬兆駿。翁孝良有「造星者」之稱；而馬兆駿雖英年早逝，但留下珍貴音樂資產，2人皆是流行音樂的重要推手。

翁孝良是一流的專業樂手，也是大師級製作人、錄音師、詞曲作者，他在1960年代以職業樂手身分加入樂壇，自「電星合唱團」時代起，便有國內「第一吉他手」美譽。

翁孝良也歷經電視台樂隊、飯店夜總會的爵士樂隊，他也運用他的音樂才華，擔任錄音師、製作人，並以創作人身分寫下「夢田」、「我的未來不是夢」、「奉獻」等經典名作，且積極引進多元的製作與編曲手法。

1990年代翁孝良擔任國際唱片公司總經理，帶領張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入樂壇，是傳奇背後的「造星者」。縱觀翁孝良的音樂經歷，幾乎涵括了整個流行音樂產業從上游到下游的各個環節，在不同角色都發揮了跨時代的巨大影響力。

馬兆駿則是華語流行音樂的重要推手，身兼創作人、製作人與歌手，他在校園民歌時代便展現早慧才華，與創作搭檔洪光達共同完成「木棉道」、「七月涼山」等許多膾炙人口的歌曲。

他的創作旋律清新動人、情感細膩真摯，刻畫了一代人的青春記憶，也奠定了「校園民歌」類型風格的重要基礎。

知名音樂製作人馬兆駿於2007年 (右)參加中廣音樂網更名為i radio活動。（中央社檔案照片）
知名音樂製作人馬兆駿於2007年 (右)參加中廣音樂網更名為i radio活動。（中央社檔案照片）
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其後馬兆駿也跨足音樂製作，曾擔任劉文正、鳳飛飛、黃鶯鶯等巨星的專輯製作人，進入21世紀，他持續提攜後進、擔任評審，培植新秀不遺餘力。

馬兆駿雖英年早逝，但留下了豐富的音樂遺產。他的生命歷程不僅映照華語流行音樂從清新走向成熟的發展軌跡，更形塑了流行音樂的專業認知與美學標準。（編輯：龍柏安）1140514

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