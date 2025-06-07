金曲36頒獎無主持人？承辦單位：官方發布為主
2025/6/7 15:12（6/7 15:24 更新）
（中央社記者王心妤台北7日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將於28日在台北小巨蛋登場，今天有媒體報導今年頒獎典禮將不會有主持人，可能會以歌手接力登台的方式呈現。承辦單位台視表示，「依官方發布為主」。
金曲獎過去常邀知名歌手擔任主持人，像是哈林（庾澄慶）、蕭敬騰、韋禮安等都曾擔任主持人，為頒獎典禮激出不少火花。
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不過金曲獎沒有主持人並非先例，第8屆就是由各獎項的頒獎人串聯典禮進行。
對於今年金曲獎頒獎典禮的主持人規劃，台視對中央社記者表示，依官方（文化部影視及流行音樂產業局）發布為主。（編輯：張雅淨）1140607
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