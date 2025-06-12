金曲36表演致敬逝世音樂人 魏如萱：也許是幸運暗號

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）金曲36今年向逝世音樂人致敬橋段，邀請6度角逐華語歌后的歌手魏如萱演出，她表示上台唱歌能分擔一點緊張感，且得獎那年也有表演，也許這是幸運小暗號。

金曲獎每年皆特別設計緬懷橋段，透過音樂向逝世音樂人致敬，今年邀請到6度角逐「最佳華語女歌手獎」的魏如萱演出。

魏如萱坦言心情複雜：「其實有點敬畏，這不只是一場表演，更像是一場靈魂的對話。我會想像他們坐在觀眾席上聽，這首歌就像一封信，希望他們能收到。」

今年魏如萱將再度角逐歌后寶座，談及同時以入圍者身分參與典禮，魏如萱笑說：「一直坐在觀眾席真的會越等越緊張，能上台唱歌反而能分擔一點那種悶悶的緊張感。上次得獎那年我也剛好有表演，也許這是個幸運的小暗號。」

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另一表演亮點由ABAO阿爆（阿仍仍）、與金獎級編曲人黃少雍聯合擔任音樂總監，率領Makav真愛與「那屋瓦少女隊」，攜手「漂流出口」、「Ponay卜耐」、「貨櫃兄弟（R.fu、大亨）」共同帶來融合族語、節奏與創意的演出，展現原民音樂跨世代的強大生命力。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於28日在台北小巨蛋舉行，台視於當天下午5時將live轉播星光大道及晚間7時頒獎典禮。（編輯：李亨山）1140612