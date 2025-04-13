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「漂亮寶貝」王瑞霞出道35年 首辦個人演唱會

2025/4/13 17:57
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）出道35年，「漂亮寶貝」台語歌手王瑞霞將首度舉辦個人演唱會，她提到，原本閒雲野鶴，結果母親說：「妳的歌迷也不少歲了，趁大家還走得動趕快唱。」讓她鼓起勇氣踏上演唱會舞台。

王瑞霞透過新聞稿分享，這次將演唱歷年經典，包括「絕情雨」、「小姐請你乎我愛」、「用心等待你」、「補破夢」、「期待」、「六月風颱七月水災」等膾炙人口金曲，「這場演唱會，是我送給自己和歌迷的一份心意。」

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王瑞霞表示，演唱會籌備過程中，最得力的助手就是18歲女兒亮亮，從造型、化妝到挑照片都一手包辦，兩人齊心合作，讓她很感動，「我們是兩人小公司，校長兼撞鐘。」

王瑞霞「用心等待」個人演唱會將於6月14日演出，地點在台北三創Clapper Studio 。（編輯：張雅淨）1140413

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