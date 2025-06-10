睽違7年將來台 日歌后MISIA金曲獎獻唱

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）第36屆金曲獎公布首波表演嘉賓，日本歌壇天后MISIA睽違7年將來台。她表示，去年的演唱會因地震取消，這次終於能在台灣開唱很高興，將用滿滿心意演唱。

日本歌后MISIA原定去年在台北舉辦個人演唱會，因花蓮強震影響，臨時取消。金曲獎典禮將於28日在台北小巨蛋登場，今天釋出首波表演嘉賓，邀請到MISIA來台演出。

MISIA表示：「這次能夠在金曲獎這樣特別的舞台上演唱，我感到非常的榮幸。距離上一次在台灣演唱，已經是2018年6月的事了，算起來也時隔近7年」。

她並說：「原本預計在去年4月舉辦的台灣演唱會，也因為地震的關係而無法成行，這段時間我一直期待著能有機會把歌聲帶給大家。這次終於能再次來到台灣唱歌，真的很高興。我將用滿滿的心意演唱。」

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MISIA於5月28日也發行睽違3年半的原創專輯「LOVE NEVER DIES」，透過音樂傳遞愛與希望。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於28日在台北小巨蛋舉行，台視於當天下午5時將live轉播星光大道及晚間7時頒獎典禮。（編輯：吳素柔）1140610