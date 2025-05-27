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獅隊府城巷弄主題日 31日邀謝銘祐飆台語音樂魅力

2025/5/27 11:49
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一7-ELEVEn獅隊30日起在台南主場推出「府城巷弄」主題日，今天公布31日賽後將邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團演唱，用台語音樂唱出在地文化魅力。

獅隊30日起至6月1日在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，推出「府城巷弄」城市主題日，攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀請球迷走進熟悉街景，感受府城生活節奏。

獅隊昨天宣布6月1日賽後將邀請以專輯「Suí 水」入圍金曲獎6項的台語創作歌手李竺芯返鄉演唱，今天再宣布5月31日嘉賓為謝銘祐及麵包車樂團，預計帶來將近30分鐘音樂饗宴，透過歌曲讓球迷更認識台南文化。

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獅隊新聞稿提到，今年第36屆金曲獎謝銘祐「偏南」專輯入圍「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳台語專輯獎」、「最佳作詞人獎」、「最佳台語男歌手獎」，為台南之光；麵包車樂團於2005年成立，由謝銘祐與一群音樂愛好者共同組成，平時主要前往療養機構、育幼院、廟埕、台灣大街小巷，為長輩、孩子及社區獻唱，去年更獲邀前往2024巴黎文化奧運演唱，將台灣文化透過音樂傳遞到國外。

獅隊曾在2016年草地音樂會及2019年復古祭活動，邀請謝銘祐及麵包車樂團蒞臨表演，帶給球迷不同音樂饗宴；這一次「府城巷弄」主題日適逢端午連續假期，特別在賽後場內進行演唱，歡迎進場球迷賽後留在台南棒球場看台區，一起感受台語音樂魅力。（編輯：陳仁華）1140527

#謝銘祐
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