金曲獎GMA36螺絲主視覺 6/28小巨蛋登場

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）第36屆金曲獎公開主視覺，以「六角螺絲」為核心，象徵平衡、對稱與團結，「GMA36」LOGO象徵幕前幕後團結共振，支撐起金曲獎，典禮將於6月28日在台北小巨蛋登場。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋登場，今天正式公布主視覺，以「六角螺絲」為核心意象，傳達音樂如同人體機制中的結構元件，潛藏卻關鍵，悄然鎖緊心靈與情感。

今年金曲獎再度邀請楊士慶擔任視覺統籌，這也是他4度操刀金曲獎主視覺，長期以音樂作為創作靈感的他表示，今年以六角螺絲為出發點，象徵平衡、對稱與團結，也呼應6×6=36的數字隱喻。

釋出的3張主視覺系列海報，首張以「六角形」為主軸，展現其平衡、穩定與團結的幾何之美；第2張意象化呈現「螺絲拴緊與鬆開」過程，象徵音樂觸動情緒的流動與重整；第3張從「螺絲孔洞」視角出發，比擬金曲36將樂壇的每1顆螺絲緊扣，凝聚力量，邁向未來。

此外，標準字 LOGO「GMA36」延伸自六角螺絲的概念，象徵樂壇中每個幕前幕後的角色，唯有團結共振，才能支撐起金曲獎的完整體系。

楊士慶指出，音樂對他而言，是抽象卻能引發情感共鳴的媒介，主視覺創作會以「意境」切入，讓抽象聲音化為能量視覺，與觀眾產生連結，金曲36邀請每位愛樂者成為那顆堅定的螺絲，透過音樂彼此扣合、團結共振，邁向更穩定、自由的未來。

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第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日在台北小巨蛋舉行，下午5時為星光大道，晚間7時開始為頒獎典禮。

此外，「2025金曲國際音樂節」將於6月25日至27日舉辦「音樂論壇」、「商務媒合會」、「商務交流會」、「金曲Showcase售票演唱會」等系列活動。（編輯：吳素柔）1140429