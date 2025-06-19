金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神
2025/6/19 21:36（6/19 21:46 更新）
（中央社記者陳怡璇台北19日電）金曲36形象短片釋出，以「工業職人」邀請入圍者扮演噴漆技師、監工、焊接團隊等，旁白請到歌手蕭煌奇獻聲，向音樂職人精神致敬。
金曲獎今年邀請林美秀、魏如萱、TRASH、恐龍的皮、呂士軒、米莎等入圍者參與演出，描繪創作者像一顆顆螺絲，拴緊旋律、穩住節奏，讓金曲這部音樂巨輪穩穩前行。
短片旁白由金曲歌王蕭煌奇獻聲，且請資深作詞人武雄一同協助語音校正，力求台語正字與語氣皆最貼近語境。
影片中，林美秀飾演監工師傅、魏如萱當修車店老闆、TRASH組成焊接團隊、恐龍的皮擔綱輪胎技師、呂士軒是噴漆技師、米莎演出切割工。
透過 Google News追蹤中央社
林美秀表示：「演員到劇場最先熟悉的就是舞台，而今天扮演的角色剛好和場地有連結，也讓我特別有感。」
恐龍的皮二度入圍「最佳演唱組合獎」，恐龍的皮表示：「我們是音樂界的恐龍啦！用快樂的音樂為世界增添能量，就算和別人不一樣也沒關係。」（編輯：管中維）1140619
- 金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神2025/06/19 21:36
- 2025/06/19 19:45
- 2025/06/18 19:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
金曲36客語專輯與歌手入圍豐收 客委會頒獎勉勵