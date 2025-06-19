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金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神

2025/6/19 21:36（6/19 21:46 更新）
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第36屆金曲獎19日釋出全新形象短片，以「工業職人」為概念，將音樂產業化作一座聲音工廠，每個人各司其職讓完美聲音被大家聽見。圖為獨立樂團「恐龍的皮」片中扮演輪胎技師。（台視提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
第36屆金曲獎19日釋出全新形象短片，以「工業職人」為概念，將音樂產業化作一座聲音工廠，每個人各司其職讓完美聲音被大家聽見。圖為獨立樂團「恐龍的皮」片中扮演輪胎技師。（台視提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）金曲36形象短片釋出，以「工業職人」邀請入圍者扮演噴漆技師、監工、焊接團隊等，旁白請到歌手蕭煌奇獻聲，向音樂職人精神致敬。

金曲獎今年邀請林美秀、魏如萱、TRASH、恐龍的皮、呂士軒、米莎等入圍者參與演出，描繪創作者像一顆顆螺絲，拴緊旋律、穩住節奏，讓金曲這部音樂巨輪穩穩前行。

短片旁白由金曲歌王蕭煌奇獻聲，且請資深作詞人武雄一同協助語音校正，力求台語正字與語氣皆最貼近語境。

影片中，林美秀飾演監工師傅、魏如萱當修車店老闆、TRASH組成焊接團隊、恐龍的皮擔綱輪胎技師、呂士軒是噴漆技師、米莎演出切割工。

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林美秀表示：「演員到劇場最先熟悉的就是舞台，而今天扮演的角色剛好和場地有連結，也讓我特別有感。」

恐龍的皮二度入圍「最佳演唱組合獎」，恐龍的皮表示：「我們是音樂界的恐龍啦！用快樂的音樂為世界增添能量，就算和別人不一樣也沒關係。」（編輯：管中維）1140619

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