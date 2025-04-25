與金曲頒獎典禮同歡 高流6/28辦K歌派對活動

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）第36屆金曲獎頒獎典禮將在6月28日舉行，高雄流行音樂中心連續4年同步推出金曲獎週末限定活動，當天將舉辦「高流金趴-K歌大包廂」派對，活動今天中午起開始售票。

高流發布新聞稿表示，呼應今年駁二LIVE WAREHOUSE邁入10週年，6月28日同步推出金曲獎週末限定派對活動。活動邀來被譽為「總統級DJ」的賴皮第4度站上高流金曲派對舞台，今年更有音樂YouTuber那那大師、饒舌歌手HowZ、歌手Kimberley陳芳語等人接力開唱。

高流指出，活動也有多組風格各異的DJ參與，從開場就掀起音浪，駁二LIVE WAREHOUSE戶外也規劃美食下酒菜市集、互動演出等周邊活動，去年千張門票快速售罄，有興趣的民眾要趕快購票。

DJ賴皮說，只是把該做的事做好而已，今年將以表演者身分登場「高流金趴-K歌大包廂」，他跟台下觀眾一樣期待，也預告演出主題為「金裝拍打仔」，將高雄的街頭精神與美學，成為派對現場最熱烈的符號。

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陳芳語今年首次參與高流金趴，她興奮表示，每一次站上舞台都很開心，也很珍惜每一個與大家相見的機會，尤其期待高雄的好天氣。她預告將帶來全新歌曲與驚喜彩蛋演出。

高流說明，派對當晚將由曾獲金曲獎提名的跨界DJ QuestionMark率先登場，接著由台中人氣派對品牌「慶記KTV」DJ YU，搭檔男模小晉炒熱氣氛，更有DJ tumo（伍悅）等輪番演出。（編輯：陳政偉）1140425