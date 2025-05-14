金曲獎「AAA」入圍7項大贏家 蔡健雅拚第5座歌后

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北14日電）第36屆金曲獎今公布入圍名單，蕭煌奇、李榮浩等角逐華語歌王；而4度封后的蔡健雅將挑戰生涯第5座華語歌后；專輯作品「AAA」（HYUKOH&落日飛車）入圍7項是最大贏家。

第36屆金曲獎今公布入圍名單，本屆共有1648張專輯、2萬3486件作品報名參賽，經評審團初審、資格審及複審3階段，歷時3個月作業後產生入圍名單，共計169件作品入圍角逐27個獎項。

台灣獨立樂團「落日飛車」和南韓樂團「HYUKOH」攜手合作推出專輯「AAA」造成轟動，不僅演唱會超搶手，今年金曲獎更是入圍7項、成最大贏家，包含年度歌曲、最佳專輯製作人、最佳樂團、最佳錄音演唱專輯、2項最佳MV、最佳裝幀設計。

最佳華語男歌手由柏霖PoLin、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩等人競逐；生涯4度獲得金曲歌后的蔡健雅，是金曲最佳華語女歌手獲獎紀錄保持人，今年她再次入圍，挑戰將紀錄繼續向上推進，將與戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱等人一同角逐。

最佳台語女歌手方面，入圍名單則包括蔡秋鳳、林美秀、詹雅雯、王彙筑與李竺芯等人；最佳台語男歌手則有楊肅浩、FunkyMo、陳以恆、謝銘祐與馬克SAVAGE.M。

動力火車、恐龍的皮、珂拉琪、丹丹貓貓、ATARASHII GAKKO!與Energy等入圍最佳演唱組合，且掀起16蹲狂潮的Energy神曲「星期五晚上」還入圍年度歌曲。

已故歌手方大同則以「夢想家」入圍年度歌曲、最佳作曲人、最佳作詞人、最佳編曲人等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

資深音樂人丁曉雯致詞時表示，評審團認為今年作品多樣性與開放性高，包含多種語言、文化、不同音樂元素融合，是各種音樂曲風類型的大爆發，評選過程煞費苦心，台灣流行音樂面向越來越多元，可以與全亞洲甚至國際接軌。

丁曉雯指出，今年評選角度正如主視覺的六角螺絲一樣很平衡，考量音樂性、在音樂產業的可能影響力、大眾市場認可度等。（編輯：龍柏安）1140514