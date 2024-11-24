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Energy新加坡開唱 粉絲盼「台流」席捲東南亞

2024/11/24 11:21（11/24 11:36 更新）
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台灣男團Energy 23日晚間在新加坡室內體育館舉行演唱會。這是Energy睽違22年的新加坡合體演出，吸引上萬名粉絲齊聚。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月24日
台灣男團Energy 23日晚間在新加坡室內體育館舉行演唱會。這是Energy睽違22年的新加坡合體演出，吸引上萬名粉絲齊聚。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月24日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡24日專電）睽違22年，台灣男團Energy在新加坡舉行演唱會，上萬粉絲齊聚高唱「星期五晚上」等歌曲。新加坡粉絲表示，台灣音樂在新加坡、甚至東南亞地區相當受歡迎，總能帶給聽眾溫暖又吸引人的魅力，「台流加油」。

Energy 23日晚間在新加坡室內體育館舉行演唱會，這是睽違22年的新加坡合體演出，吸引上萬名粉絲齊聚。除了經典歌曲「放手」、「某年某月某一天」，也有近期熱門的「星期五晚上」、「分合」等。

Energy 10月5日先在新加坡舉行簽唱會，當時近萬人與會引起新加坡媒體關注。在第59屆節目類金鐘獎，Energy也和來自日本大阪的女子舞團Avantgardey合體演出，再次登上媒體版面。

新加坡粉絲黃琬婷告訴中央社記者，最初透過歌曲「放手」認識Energy，現在更喜歡「分合」，每次聽到這首歌曲都會被感動。她對團員Toro郭葦昀印象深刻，因為他曾出演新加坡電視劇。

另一名新加坡粉絲安迪表示，台灣音樂在新加坡、甚至東南亞地區相當受歡迎，期待越來越多台灣音樂團體或作品走入東南亞民眾的日常。

除了Energy，台灣樂團五月天也將在明年1月11日、12日在新加坡國家體育場舉辦演唱會。安迪說，台灣音樂充滿活力，雖然多數團員並非最年輕的世代，但總能帶給聽眾溫暖又吸引人的魅力，「台流加油」。（編輯：陳妍君）1131124

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