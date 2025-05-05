歌手邱軍酒駕未減速撞死人肇逃 基檢起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）歌手邱軍涉嫌酒後開車未減速，撞死李姓排班計程車司機後逃逸，基隆地檢署今天偵查終結起訴邱軍。由於邱軍仍在羈押中，基隆地方法院下午2時30分將召開移審羈押庭，決定是否續押。

基隆地檢署起訴書指出，邱軍2024年12月27日凌晨0時至同日凌晨4時間，在基隆市某餐酒館內飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，竟於同日凌晨4時5分，開車欲前往基隆市友人住處。

邱軍開車往市區方向行駛，凌晨4時16分行經信一路時，未注意行車方向正前方車道上站有李姓男子、陳姓男子，未減速逕自駕車，將李男和陳男撞倒在地。肇事後，邱軍開車往前行稍向路邊停靠，並未下車查看，持續開車至路口停等紅燈。

目睹車禍經過的許姓民眾旋即徒步上前攔阻，趁邱軍停等紅燈時，在副駕駛座側拍打車輛大喊「你撞到人了」等語，邱軍基於肇事逃逸犯意，未報警、呼叫救護車處理，或留在現場採取必要的救護措施，逕自駕車闖紅燈駛離現場。

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2名傷者經送醫急救，陳男受有右側肩膀擦挫傷、右側小腿擦挫傷等傷勢，李男則經緊急手術後住院救治，延至今年1月3日因急救無效宣告死亡。

檢方指出，邱軍所為涉犯刑法不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，今天依刑事訴訟法、國民法官法對邱軍提起公訴。（編輯：黃名璽）1140505