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方大同過世享年41歲 金曲歌王抗病5年仍有音樂夢
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方大同過世享年41歲 金曲歌王抗病5年仍有音樂夢

2025/3/1 14:06（3/1 14:13 更新）
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圖為方大同2017年拿下第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎。（中央社檔案照片）
圖為方大同2017年拿下第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北1日電）金曲歌王方大同的公司賦音樂今天在社群平台證實，方大同已於上月21日早晨過世，並提及他生前以積極態度對抗頑疾5年，享年41歲。

賦音樂今天在臉書表示，方大同以積極的態度面對頑疾5年，他已於上月21日早上平靜而安詳的過世，前往生命另一個旅程，而他留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。

方大同

  • 1983年7月14日美國夏威夷出生，1997年定居香港
  • 歌手、詞曲家、音樂製作人，2005年發行首張專輯出道
  • 成名曲：愛愛愛、Love Song、四人遊
  • 得獎：2017年金曲獎最佳國語男歌手獎、2021年金曲獎最佳單曲製作人獎

方大同2005年推出首張個人專輯「Soulboy」正式踏入歌壇，並於2008年獲得「叱吒樂壇流行榜頒獎典禮」的叱吒樂壇男歌手金獎，也是該獎最年輕且年資最淺的男歌手金獎得主。

方大同也曾6度問鼎金曲獎最佳國語男歌手獎，並於2017年以「JTW西遊記」打敗周杰倫、盧廣仲、林宥嘉等人抱回金曲歌王，這也是他自立門戶創音樂廠牌後首個作品，2021年再憑歌曲「麵麵」再度拿下第32屆金曲獎最佳單曲製作人獎。

方大同近年鮮少在螢光幕前露臉，最近一次是去年10月接受訪問，他透露從2021年開始生病，雖然沒有刻意要消失，不過一直在休養身體中。

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方大同也提到，新專輯的聲音跟過去不同，跟生病和年紀大了有關係，雖然疾病不是直接影響聲音，但也影響了呼吸，雖然有段時間唱不了，心理上也很難熬，但還是有音樂夢想和其他想做的事。

方大同當時表示，雖然現在身體不允許開唱，但不排斥未來仍有機會辦演唱會。不料今天就傳出過世消息，讓歌迷相當不捨。（編輯：龍柏安）1140301

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