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陶喆香港開唱 改編「愛愛愛」歌詞緬懷方大同

2025/3/2 15:15（3/2 15:28 更新）
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金曲歌王陶喆（圖）1日起連續兩天在香港舉辦Soul Power II演唱會，帶來「流沙」、「天天」等經典歌。（偉大文化提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月2日
金曲歌王陶喆（圖）1日起連續兩天在香港舉辦Soul Power II演唱會，帶來「流沙」、「天天」等經典歌。（偉大文化提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）金曲歌王陶喆近2日在香港舉辦「Soul Power II」演唱會，而香港歌王方大同抗病5年過世，陶喆特別選唱方大同經典歌曲「愛愛愛」表達思念。

香港歌王方大同於2月21日過世，享年41歲。陶喆昨天在演唱會分享，方大同去年還提到想來聽他的演唱會，他也在社群平台上回應：「謝謝大同，祝身體健康，期待你的演唱會，也歡迎來Soul Power II。」

陶喆表示，臨時決定加唱「愛愛愛」以緬懷方大同，「就像流沙一樣，生命往往也是留不住的，我們得知了一位優秀的音樂人離開了我們，方大同。相信對很多人來講這是一個很悲傷的消息，我們有兩位樂手都跟他合作多年，我雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂給了我很多力量、溫暖，很多的感動。」

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陶喆更將歌詞改為「我愛故我在、你永遠都在」，獻上最深懷念。

另外，陶喆提到，香港是他的出生地，他對香港擁有獨特回憶，「香港是我們今年的第一站，非常開心跟大家在這見面，今天我相信也有很多遠道而來的朋友，今晚有很多機會可以近距離見面。」他並演唱「流沙」、「沙灘」、「天天」等經典歌，讓歌迷聽得如痴如醉。（編輯：張雅淨）1140302

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