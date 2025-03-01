方大同大S金哈克曼辭世粉絲不捨 全球演藝圈2月籠罩悲傷

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（中央社記者王心妤台北1日電）香港歌王方大同的公司今天證實他於2月21日過世，而包括台灣藝人大S、韓國童星出身的演員金賽綸以及美國奧斯卡影帝金哈克曼，也在近期傳出噩耗，讓全球演藝圈籠罩在哀戚中。

香港歌王方大同的公司賦音樂今天證實，方大同已於2月21日在對抗頑疾5年後過世，他生前6度角逐金曲獎歌王，自立門戶後於2017年以專輯「JTW西遊記」打敗周杰倫、盧廣仲、林宥嘉等人封王，2021年再憑歌曲「麵麵」再度拿下第32屆金曲獎最佳單曲製作人獎，其中「愛愛愛」更是代表作，傳唱無數。

藝人大S（徐熙媛）年節期間赴日旅遊，卻染上流感併發肺炎過世，享年48歲，而她生前跨足綜藝節目、音樂、電影、電視劇等多元作品，尤其在「流星花園」飾演的杉菜更是紅遍亞洲，存在華人圈的共同記憶中。

韓國演員金賽綸從童星出身，上月中被朋友發現臥倒家中，得年僅25歲。她9歲時跟元斌演出「大叔」受到矚目，當時斬獲韓國電影大賞最佳新人女演員等多獎，之後又演出「無人知曉」、「惡鄰拼圖」等作品都累積高知名度。

2022年金賽綸因酒駕肇逃導致演藝事業降到谷底，一度傳出她在咖啡廳打工維生，她曾嘗試透過舞台劇復出，但最後因輿論而未能演出，不料上月就傳出憾事。

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傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）上月底被發現跟63歲妻子及寵物狗在家中身亡，他生前曾演出曾出演「霹靂神探」（The French Connection）、「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）和「天才一族」（The Royal Tenenbaums）等經典電影。

金哈克曼生前2度抱回奧斯卡金像獎，1972年先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」（Unforgiven）拿下最佳男配角獎，他於2004年在心臟科醫師建議下退出演藝圈轉投入寫作中，隨著他的離開，身影也只能從膠卷中回憶。（編輯：龍柏安）1140301