韓國演員金賽綸陳屍家中得年25歲 童星出身酒駕重創形象

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）韓國媒體報導，韓國演員金賽綸今天下午被發現倒臥在首爾城東區的家中，送往醫院後不治，得年25歲。警方表示，現場沒有發現外部侵入的痕跡，初步認為她是自殺身亡，將根據報案人的證詞來了解事情經過。

金賽綸因為2022年酒駕肇事，目前仍處於自肅期，先前還傳出曾在咖啡店打工等，如今傳出身亡令人震驚。

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金賽綸2022年5月18日上午8時左右在首爾江南區酒駕，接連撞上路燈、分隔島及變電箱後逃逸，造成江南區新沙洞至狎鷗亭洞一帶停電至少3小時，57間周邊商店受影響。

據調查結果，金賽綸肇事當時血液中酒精濃度遠超出「吊銷駕照」標準，加上酒駕事件發生在平日上班尖峰時間，引起廣泛關注，童星出身的金賽綸形象、工作大受影響。（編輯：周永捷）1140216

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