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金秀賢認愛金賽綸 經紀公司聲明：女方成年才交往

2025/3/14 11:36（3/14 11:53 更新）
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已故韓國女星金賽綸（右）家屬近期指控男星金秀賢（左）從女方未成年時就與她交往，之後因債務糾紛逼死女方。（韓聯社）
已故韓國女星金賽綸（右）家屬近期指控男星金秀賢（左）從女方未成年時就與她交往，之後因債務糾紛逼死女方。（韓聯社）
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（中央社首爾14日綜合外電報導）已故韓國女星金賽綸家屬近期指控男星金秀賢從女方未成年時就與她交往，之後因債務糾紛逼死女方。金秀賢經紀公司Gold Medalist今天緊急發聲明，承認兩人曾交往，惟交往時女方已成年。

25歲的金賽綸今年2月被發現陳屍家中，家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與年長他12歲的金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，金秀賢當時借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），還可能成為壓垮她的最後一根稻草。

韓聯社報導，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今天發布官方聲明，稱「金秀賢與金賽綸是在女方成年後的2019年夏天至2020年秋天期間交往」、「與未成年時期的金賽綸交往並非事實」。

經紀公司指稱，YouTube頻道「橫豎研究所」公開的兩人照片，均為金賽綸成年後拍攝的照片。

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聲明指稱「橫豎研究所反覆主張的『2016年拍攝照片』不可能存在，因為當時兩人並未交往」。

經紀公司昨天才表示將在下週提出確切證據發表立場，然而今天就以金秀賢持續承受心理壓力，決定提前再發聲明。（譯者：陳亦偉）1140314

#YouTube
#金秀賢
#金賽綸
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