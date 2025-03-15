金賽綸母親要求金秀賢公開道歉 男方盼私下解決

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國演員金秀賢日前承認與已故女星金賽綸的戀情，但否認在女方未成年時交往；金賽綸的母親透過YouTube頻道「橫豎研究所」發表聲明要求金秀賢與經紀公司公開道歉，但金秀賢方喊話希望能私下解決。

金秀賢因疑似在金賽綸未成年時期與其交往而陷入爭議，14日透過經紀公司發布聲明承認曾在2019至2020年與金賽綸交往，而非家屬聲稱的2015年起共6年；對於金賽綸可能因為經紀公司追債7億韓元而走上絕路，也主張只是為了審計需要進行的必要法律程序。

對此，金賽綸的母親等家屬透過「橫豎研究所」發表聲明，提出7點訴求，其中主要希望金秀賢與經紀公司Gold Medalist針對過去持續否認與金賽綸戀情的言論，以及否認要求金賽綸還債等事實公開道歉，並希望經紀公司承認金賽綸作為公司草創期員工所做的貢獻。

為證明金賽綸與金秀賢早在2015年就開始交往，家屬也公開金秀賢只穿著上衣及內褲，在金賽綸家中洗碗的背影照。

同時，聲明強調，家屬所做的這一切，是為了恢復金賽綸因為部分YouTuber散播的虛假事實所失去的名譽，從金秀賢及經紀公司方所希望得到的則只有公開道歉。聲明也表示將在下週對散播假消息的YouTuber李鎮浩（音譯）提告。

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對此，Gold Medalist今天發布聲明表示，已透過橫豎研究所的影片了解家屬立場，但「家屬與社方理解內容似乎有所差距」，並認為公開討論這些是非對金賽綸及她的母親都不太適當，希望能與金賽綸的母親直接見面詳談。

金秀賢過去3年來對於與金賽綸的戀愛傳聞持續保持否認立場，橫豎研究所10日上傳相關影片，主張兩人從2015年就開始交往後，金秀賢方先是否認戀情，但在金秀賢親吻金賽綸的親密照片曝光後，14日承認戀情，但否認在金賽綸未成年時期交往。（編輯：韋樞）1140315