金賽綸家屬提告網紅 不排除對金秀賢採取法律措施

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）已故韓國女星金賽綸的家屬今天透過律師向曾經以金賽綸為主題製作上傳影片的知名YouTuber李鎮浩提告，並表示正考慮對金秀賢採取法律措施。

代表金賽綸家屬的律師今天向首爾警察廳提出告訴狀，指控YouTuber李鎮浩（音譯）散布假消息、涉嫌毀損他人名譽。

李鎮浩曾上傳多支影片，包括金賽綸2022年酒駕事件及今年2月逝世等內容。金賽綸的家屬指控，影片中稱金賽綸並未與金秀賢交往，金賽綸在社群網站上傳暗示兩人戀愛的親密照是自導自演等主張都是假消息；並指李鎮浩透過這些假消息將金賽綸塑造成奇怪的女人形象，對金賽綸造成嚴重精神傷害。

律師方表示，家屬是為了證明這些說法都是假消息，才不得不公開兩人曾經交往的證據，之後除將對李鎮浩的其他影片提告，也正在考慮是否對金秀賢方採取法律措施。

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金賽綸的家屬本月10日透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開稱金秀賢自2015年起與金賽綸交往6年，當時金賽綸甚至還未成年，之後接連曝光多張兩人臉貼臉、親吻臉頰等親密照。

金秀賢方原先一直否認與金賽綸的戀情，但在越來越多照片曝光後，緊急發布聲明承認金秀賢曾與金賽綸交往，但是在金賽綸成年後的2019年至2020年，否認與未成年女性交往的指控。（編輯：高照芬）1140317