金秀賢公司再發聲明 否認對金賽綸施壓

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國演員金秀賢與其所屬經紀公司Gold Medalist與已故女星金賽綸之間的糾紛爭議甚囂塵上，經紀公司今天再度發出聲明，否認透過存證信函向金賽綸施壓。

金賽綸的家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與年長他12歲的金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，之後因採取法律程序追回借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），可能逼得金賽綸走上絕路。

Gold Medalist之後發表聲明，稱金秀賢與金賽綸是在2019年至2020年間交往，當時金賽綸已成年。而債務相關存證信函是為避免審計上問題寄送，並無逼迫金賽綸還債問題。

對此，金賽綸的家屬稱公司兩度寄送存證信函追債，並要求金賽綸不得與該公司任何演員聯絡，警告她若影響金秀賢主演韓劇「淚之女王」播出，將要求賠償等。

Gold Medalist在最新聲明中說明，第一封存證信函是為告知金賽綸所欠債務處於「無法回收」狀態，被列為呆壞帳，為了避免瀆職而寄送。金賽綸在收到這封存證信函後傳訊給金秀賢求救，並在之後的2024年3月24日發布兩人合照。

在她上傳照片的隔天，Gold Medalist寄出第二封存證信函，是「為了消解金賽綸的憂慮，說明要求償還債務的理由，並表明進行相關商議的意向」，主張信函中僅要求金賽綸向法律代理人提出可能的償債時程，並未逼迫其還債。

聲明指出，第二封存證信函寄出後的隔日，Gold Medalist就透過法律代理人與金賽綸當時的所屬經紀公司溝通，金賽綸也表達負擔所有損失金額的意願。至於禁止金賽綸與公司所屬演員聯絡的說法，聲明表示第二封存證信函僅提到就「債務問題」應向負責法律人員溝通，主張金賽綸實際上與公司其他演員都仍自由聯絡。

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聲明也提到，金賽綸在去年3月24日上傳與金秀賢的照片時，「淚之女王」正在播映，照片上傳後至經紀公司發布聲明為止，至少出現50篇以上新聞報導，「本社有必要提醒金賽綸小姐，這種突發行為可能對戲劇製作方及演員、工作人員、電視台及OTT等相關方造成的影響」，否認以損害賠償等方式向金賽綸施壓。

聲明最後也要求金賽綸的家屬停止散播假消息，貼出照片證明經紀公司在金賽綸的葬禮送上花環致哀；就橫豎事務所引用金賽綸粉絲2017年發布在社群網站上的照片，主張金秀賢當時就與金賽綸交往的說法，也否認照片上的人是金秀賢。（編輯：陳正健）1140319