金秀賢稱心理不穩定提前發聲明 澄清金賽綸成年才交往

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國演員金秀賢近期因疑似在已故女星金賽綸未成年時與她交往，受到外界關注批評，所屬經紀公司今天稱金秀賢心理狀態急遽惡化，因此提前發聲明認愛，但強調是在女方成年後。

已故韓國女星金賽綸家屬近期指控男星金秀賢從女方未成年時就與她交往，之後因債務糾紛逼死女方。金秀賢經紀公司Gold Medalist原定下週說明，但今天緊急發聲明，承認兩人曾交往，但時間點與傳聞不同，主張交往時女方已成年。

25歲的金賽綸今年2月被發現陳屍家中，家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與年長12歲的金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，之後因採取法律程序追回借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），可能因此逼得金賽綸走上絕路。

Gold Medalist今天發布聲明表示，金秀賢的心理狀態在今天凌晨突然變得相當不穩定，為了金秀賢的心理健康決定提前發布聲明；並稱金秀賢得知橫豎研究所將金賽綸的死歸咎於他身上後，陷入極大混亂之中。

此外，在橫豎研究所12日發布新影片後的晚上，經紀公司正門周邊一直有拿著攝影機的人搭乘車輛駐守至凌晨，13日中午左右也有拿著攝影機的人在公司附近徘徊，持續對金秀賢造成心理壓力。

針對橫豎研究所曝光的內容，聲明澄清，金秀賢是在金賽綸成年後的2019年夏天至2020年秋天與她交往，透過照片的拍攝數據及金賽綸在照片中穿著2019年6月上市的衣服，經紀公司主張曝光的兩人親密照都是在2019年及2020年拍攝。

已故韓國女星金賽綸。（韓聯社）

至於金秀賢在當兵時寫給金賽綸的信件，聲明澄清只是寫給好友的內容，聲稱「好想你」是入伍軍人向熟人經常使用的一般表現，並無特殊含義，主張橫豎研究所透過將信件及成年後拍下的照片連結，稱兩人在金賽綸未成年時開始交往並不合理。

聲明也就金賽綸的債務問題提出解釋。Gold Medalist說明，金賽綸酒駕造成的違約金規模約為11.1億韓元，當時公司已盡可能縮小金賽綸的負擔，最後剩餘7億韓元須償還；由公司代為賠償的這筆金額最終也在金賽綸幾經努力仍無法償還的狀況下，在帳上被列為呆壞帳，也並非金秀賢個人借給金賽綸的錢。

聲明表示，公司之所以在2024年初向金賽綸發出存證信函，是因當時公司接受查帳時，會計公司指出這項做法可能使公司高層涉嫌瀆職，公司必須採取必要法律行動，證明並未單方面免除金賽綸的債務，但金賽綸在不清楚相關背景下傳簡訊向金秀賢求助。

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並不清楚公司與金賽綸之間狀況的金秀賢收到訊息後向公司詢問，當時兩人已分手4年，在公司的建議下並未回覆訊息，而是由公司出面與金賽綸當時所屬經紀公司聯絡。金賽綸也在同年3月透過法律代理人向Gold Medalist表示願意償還債務，希望就此進行商議，雙方就此事的往來告一段落，Gold Medalist也始終未向金賽綸追債。

聲明主張橫豎研究所利用部分真實的資訊惡意連結，且在相關影片中自稱為金賽綸姑姑的人其實只是金賽綸母親的熟人，質疑橫豎研究所說法的真實性。聲明也表示，金秀賢雖理應承受大眾的視線與批判，但質疑橫豎研究所任意公開兩名成年人之間私事、未經同意公開他人私生活的行為合理性。（編輯：陳承功）1140314

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