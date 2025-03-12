金秀賢遭控逼死金賽綸 代言紛紛下架

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）已故韓國女演員金賽綸家屬近期透過YouTube節目，指控演員金秀賢從金賽綸未成年時就與她交往，之後因債務糾紛逼死金賽綸。金秀賢方雖否認相關主張，但在親密吻照、簡訊等證據曝光後，代言也開始默默下架。

25歲的金賽綸2月被發現陳屍家中，家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與年長他12歲的金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，金秀賢當時借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），還可能成為壓垮她的最後一根稻草。

Gold Medalist在消息曝光後發表聲明，主張橫豎研究所的爆料皆為惡意主張，將採取法律措施。但橫豎研究所11日又曝光金秀賢親吻金賽綸臉頰的親密照，以及疑為金賽綸向金秀賢懇求寬限還錢時間的訊息內容；經紀公司至今仍只表示「先前立場不變」，引發網友不滿。

在經紀公司進一步給出說明前，與金秀賢合作的廣告業者已經紛紛採取行動切割。據韓媒報導，金秀賢目前身上的代言包括大型超市Homeplus、新韓銀行、連鎖烘焙店TOUS les JOURS、化妝品牌Dinto、服飾品牌EiDER、家電品牌CUCKOO、餐飲品牌Shabu All Day，以及高奢品牌PRADA、Jo Malone等。

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其中Dinto在11日就表示已暫停所有與代言人相關的所有活動，Shabu All Day、EiDER、Homeplus也都已經撤掉相關網站上金秀賢的照片。甚至連10年前曾與金秀賢合作過的濟州航空，也被媒體發現已悄悄將金秀賢當時拍的廣告轉為非公開。

金秀賢參演的Disney+戲劇「山寨人生」劇組則表示拍攝工作仍在進行，未提及是否更換演員。朝鮮日報報導，對於媒體報導下月將舉行第一季製作發表會的消息，相關人員表示尚未定案。（編輯：高照芬）1140312

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