韓國女星金賽綸事件受關注 學會憂模仿效應

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）韓國女星金賽綸被發現陳屍家中。台灣自殺防治學會今天表示，名人輕生新聞可能引發模仿效應，台灣15至44歲輕生死亡率逐年升，尤其女性增幅顯著，女性心理健康議題刻不容緩。

根據台灣自殺防治學會提供的統計數據顯示，台灣自殺通報人數最多的年齡層為15至24歲，這個年齡層常見的近因，是憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病、家庭成員問題或感情因素等。在15至24歲、25至44歲輕生死亡率皆逐年上升，尤以女性增幅特別明顯。

女性在面對生活、工作、家庭等多重壓力下，心理健康問題日益凸顯，社會大眾提高對女性心理健康重視議題刻不容緩。台灣自殺防治學會理事長呂淑貞今天透過新聞稿表示，自殺是可預防，防治自殺意義在於促進民眾的心理健康，呼籲大眾保持覺察，避免受相關新聞事件影響。

台灣自殺防治學會電話調查顯示，全國15歲以上民眾仍有66.7%存有「自殺身亡的人，在生前不會說出他們想要自殺」迷思。呂淑貞指出，每個人在自殺防治上都可能扮演重要且關鍵的角色，平時提高對自殺意念的覺察，主動傾聽，鼓勵尋求專業協助，人人都能是自殺防治守門人。

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台灣自殺防治學會呼籲，民眾善用善用心情溫度計，熟練掌握守門人一問、二應、三轉介，「一問」為主動關懷身邊的人，留意可能的自殺徵兆，如異常憂鬱、心情低落、反覆提到死亡或自殺、突然轉送重要物品或立遺囑、飲食或睡眠習慣的突然改變、透露自殺意念或計畫等。

「二應」是以不批判態度聆聽，同理對方問題與苦處，勿做出突兀評論，以平和語氣給予對方支持；「三轉介」是情況超出能力範圍，應即時協助對方就醫，連結可用的資源。平時可撥打24小時免費安心專線1925尋求協助，若遇緊急狀況，應立即報警，避免悲劇發生。（編輯：李亨山）1140217

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。