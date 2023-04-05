韓星金賽綸酒駕肇事 一審判罰46萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國演員金賽綸去年5月在首爾江南區酒後駕車肇事，法院一審判決5日公布，判處2000萬韓元罰金（約新台幣46.4萬元）。（圖取自instagram.com/ron_sae）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國演員金賽綸去年5月在首爾江南區酒後駕車肇事，法院一審判決今天公布，判處2000萬韓元罰金（約新台幣46.4萬元）。

首爾中央地方法院今天就金賽綸違反道路交通法等開庭宣判，指出酒駕可能嚴重危及他人生命財產安全，應予嚴懲，考量金賽綸承認錯誤，且造成的損害大部分都已復原，因此做出這項判決。

金賽綸在宣判後接受媒體採訪，表示對酒駕肇事錯誤不做任何辯解，承諾「不會再犯下這種錯誤，真的很抱歉」。但對近期媒體爆料無奈表示：「不符事實的報導實在太多，無法一一說明，很可怕。」

金賽綸的辯護律師先前聲稱金賽綸事發後出現經濟困難，請求法院從輕量刑，但近期媒體爆料金賽綸與友人出入酒吧，多次追加點單的行為似乎不太像「生計困難」的人。

金賽綸則澄清，她從未聲稱自己「生計困難」，但「打工是事實，違約金很高也是事實」。

22歲的金賽綸去年5月18日上午8時左右在首爾江南區酒駕，接連撞上路燈、分隔島及變電箱後逃逸，造成江南區新沙洞至狎鷗亭洞一帶停電至少3小時，57間周邊商店受影響。

據調查結果，金賽綸肇事當時血液中酒精濃度遠超出「吊銷駕照」標準，加上酒駕事件發生在平日上班尖峰時間，引起廣泛關注，童星出身的金賽綸形象、工作大受影響。（編輯：郭中翰）1120405