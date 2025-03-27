金賽綸家屬公開對話紀錄 佐證未成年時與金秀賢交往

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國已故女星金賽綸家屬今天召開記者會，公開金賽綸在未成年時期與演員金秀賢的對話紀錄，並表示金賽綸曾因相關謠言多次自殘。

金賽綸的家屬今天透過法律代理人BUYOU法律事務所召開記者會，公開多張金賽綸17歲時與金秀賢的對話紀錄，內容包括金秀賢對金賽綸表示想念、想抱著金賽綸入睡等內容。

金賽綸家屬透過聲明強調，召開記者會是為了恢復金賽綸及其家屬的名譽，並表示「有哪個父母在知道這些事後還能坐視不管」。

代理律師夫知碩（音譯）表示，今天會對編造關於金賽綸謠言的YouTuber李鎮浩（音譯）提告，但並未說明詳細內容。據轉述，金賽綸多次因李鎮浩上傳的影片內容自殘，並接受關於憂鬱症的精神科治療，記者會中也公開了聲稱是金賽綸自殘的照片。

對於否認在金賽綸未成年時期交往的金秀賢，夫知碩指出，根據兩人的對話紀錄，「如果這不是與未成年交往，難道是和誘（grooming）犯罪嗎」。grooming多指與兒童建立情感關係，進而與其發生性關係的行為。

夫知碩說明，金賽綸家屬之所以會公開金賽綸與金秀賢交往，是因為這與毀損金賽綸名譽的謠言相關，希望外界能停止散布假消息、停止嘲弄家屬。他也表示，金賽綸的家屬近期因此在生理、心理上都遭受相當大的壓力，希望透過公開證據為一切畫下休止符。

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金賽綸的家屬本月10日透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開稱金秀賢自2015年起與金賽綸交往6年，當時金賽綸甚至還未成年，之後接連曝光多張兩人臉貼臉、親吻臉頰等親密照。

金秀賢方原先一直否認與金賽綸的戀情，但在越來越多照片曝光後，緊急發布聲明承認金秀賢曾與金賽綸交往，但是在金賽綸成年後的2019年至2020年，否認與未成年女性交往的指控。（編輯：唐佩君）1140327