金秀賢不來了 統一超：行程調整無法出席櫻花季

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（中央社記者王心妤、曾智怡台北25日電）韓星金秀賢原定30日出席高雄櫻花季活動，不過他近日捲入跟已故韓國女星金賽綸的感情糾紛，主辦單位統一超商今天在臉書粉絲專頁表示，他因行程問題無法出席，活動當日採全額退款。

金賽綸的家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與年長他12歲的金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，之後因採取法律程序追回借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），可能逼得金賽綸走上絕路，「橫豎研究所」和Gold Medalist之後各自更新聲明表達立場，事件發生後，金秀賢陷入巨大爭議。

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2025高雄櫻花季活動預計30日登場，而金秀賢原定作為壓軸嘉賓登台，主辦單位統一超商今天在臉書粉絲專頁表示，金秀賢由於行程調整無法出席，為確保購票觀眾權益，活動當日將全額退款，觀眾持原票券可免費入場。

聲明指出，持票觀眾可於31日上午10時開始辦理退票，持30日票券觀眾可依退款程序辦理票券全額退款，退款時間至4月15日晚上23時59分止。（編輯：李亨山）1140325