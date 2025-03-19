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金秀賢深陷醜聞 統一超證實聯名商品未上架

2025/3/19 16:03（3/19 16:19 更新）
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韓國演員金秀賢。（韓聯社）
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（中央社記者曾智怡台北19日電）統一超商原訂今天推出韓星金秀賢聯名鮮食及周邊商品，但近期金秀賢深陷醜聞風暴，超商各門市至今未見任何聯名商品蹤跡。統一超商下午證實，行銷活動檔期調整。

至於高雄櫻花季活動的部分，統一超商表示，目前活動仍照原訂合約執行中，後續如有變化，會在第一時間立即因應，並考量消費者權益做妥適處理。

統一超商原訂19日推出金秀賢聯名的3款鮮食、咖啡杯、杯套，購買聯名商品還贈送文件夾、明星小卡等限量周邊；但金秀賢近來深陷醜聞，各家門市都未上架任何與金秀賢肖像有關的商品。統一超商下午證實，行銷活動檔期調整。

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統一超商原先計劃推出的聯名鮮食，為7-ELEVEN自有品牌「星級饗宴」新品，與全台多家五星級飯店共同開發，嚴選蟹黃、鮑魚、菲力牛等超商鮮食少見的高級海陸食材。

已故韓國女星金賽綸的家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，之後因採取法律程序追回借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），可能逼得金賽綸走上絕路。（編輯：林家嫻）1140319

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