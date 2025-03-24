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被指犯行有如N號房 金秀賢向網紅提告

2025/3/24 14:34（3/24 14:53 更新）
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韓國演員金秀賢。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國演員金秀賢日前遭YouTube頻道「橫豎研究所」指控犯下類似「N號房」的罪行；金秀賢所屬經紀公司今天向其提告，指控該頻道涉嫌勒索。

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今天透過代理律師表示，橫豎研究所先前在直播中要脅，若Disney+不取消上架金秀賢出演的韓劇「山寨人生」，他們將公開金秀賢拍攝的影片。

「山寨人生」已經完成拍攝製作，但因為飾演男主角的金秀賢近期爆出過去與已故女星金賽綸交往等爭議，決定延後發布。

金秀賢方指出，橫豎研究所在直播中提及N號房，「說得像是金秀賢犯下了類似N號房的罪行，並拍攝了這類影像一樣」，主張橫豎研究所的說法完全不是事實，是無法容忍的重大犯罪行為。

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橫豎研究所10日發布影片主張金秀賢在金賽綸未成年時期開始就與她交往長達6年，之後更公開兩人動作親密的照片；金秀賢方原先否認交往一事，之後承認兩人曾交往，但是在金賽綸成年後的2019至2020年。

在此過程中，橫豎研究所曝光了一張金秀賢未穿褲子的照片，金秀賢方為此提告，指控該頻道散布照片的行為涉嫌違反性暴力犯罪處罰等相關特別法，今天則對要脅戲劇停播的部分提出追加告訴。（編輯：陳慧萍）1140324

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