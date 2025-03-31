金秀賢否認交往未成年金賽綸 向爆料者求償2.7億元

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（中央社記者戴雅真東京31日專電）韓國演員金秀賢今天在首爾召開記者會，堅稱沒有和金賽綸在未成年時交往，也沒有因債務逼死對方，全面否認「橫豎研究所」指控，並向橫豎研究所與遺屬提起120億韓元（約新台幣2.7億元）的損害賠償訴訟。

橫豎研究所（簡稱橫豎研）則表示，已經做好準備，將追加公開兩人戀愛時拍攝的影片。

金秀賢下午召開記者會表示，由於顧慮到對電視劇「淚之女王」製作團隊、工作人員等影響，導致金賽綸在社群媒體公開合照時，未能承認兩人曾交往過的事實，這是「明星金秀賢」做出的選擇，他願意承擔過錯，但是「不能承認沒有做過的事情」。

金秀賢表示，他並非在金賽綸未成年時與她交往，卻被扣上「戀童癖」、「誘導未成年人」的帽子。至於他和經紀公司被指控給金賽綸債務壓力，導致對方做出悲劇性選擇，他也表示並非事實。

金秀賢公開錄音證據，表示自己的公司負責人曾告知金賽綸經紀公司代表，寄存證信函只是走程序，要她無須驚慌，這和遺屬公開的錄音內容完全不同。

金秀賢進一步補充，他把遺屬提交的2016年和2018年聊天紀錄，和他自己今年與友人的聊天紀錄，送交專業機構進行科學分析，顯示兩邊並非出自同一人，稱對方偽造錄音和聊天紀錄。

金秀賢的法律代理人在記者會後表示，已經向法院提交120億韓元的損害賠償訴訟狀，被告包括金賽綸的遺屬、自稱為金賽綸姨母的不明身分人士，以及YouTube頻道「橫豎研究所」營運者。

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橫豎研方面則表示，昨天金秀賢表示要親自召開記者會，遺屬還以為他會真誠地道歉，不過早就料到會是這種結果，因此做好了萬全準備，將會公開金秀賢與金賽綸的戀愛影片，「有2018年金賽綸高二時與金秀賢一起喝燒酒約會的影片，還有她高二時在床上睡覺的畫面」。

至於被提告求償120億韓元，橫豎研強硬表示「一點也不害怕」，更直接對金秀賢喊話，「我只想跟金秀賢說一句話，你現在立刻提交訴狀，提起刑事訴訟，如果不做就代表你說的不是事實」。（編輯：田瑞華）1140331