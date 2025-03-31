金秀賢：金賽綸酒駕事件時已分手 女方當時有男友

（中央社記者戴雅真東京31日專電）韓國演員金秀賢今天召開記者會表示，金賽綸不是因為自己的冷漠或是經紀公司施壓而做出極端選擇。他並表示，金賽綸發生酒駕事件時，兩人已經分手，據知女方當時正在和他人交往，說他逼死金賽綸不是事實。

已故女星金賽綸的家屬指控金秀賢在女方未成年時與她交往，並公開多張親密照與兩人對話紀錄，造成韓國娛樂圈震盪。事發21天後，金秀賢今天下午終於親自現身首爾，召開記者會，但不接受媒體提問。

金秀賢首先為了這次事件造成許多人痛苦鞠躬致歉，並稱一開始之所以否認與金賽綸當年的戀情，是不想給正在播出的韓劇「淚之女王」帶來損害。

金秀賢在記者會上表示，「我要告訴大家最想知道的事情，我並沒有在故人未成年時與她交往，而且說她因為我的冷漠而做出了極端選擇，這也不屬實。還有人說，我的經紀公司向故人施壓，逼迫她償還債務，導致她走上絕路，這也不是事實」。

他表示，「除去演員這個身分，我們和其他戀人一樣，只是普通的情侶。我們曾懷著美好的感情相愛，隨著時間流逝分手了。分手之後，我們幾乎沒有再聯繫。就像其他分開的戀人一樣，我們都對繼續保持聯繫很謹慎，更何況我們都是知名演員，受到很多人關注」。

金秀賢說，「當故人和我還在同一家經紀公司時，我多少還能了解她的近況，所以更沒有主動聯繫。當她發生酒駕事故時，我也沒有輕易聯絡她」。

金秀賢表示：「聽說代表故人家屬的YouTube頻道上傳了一段影片，內容是她最後一家經紀公司的代表稱，酒駕事件發生時，她因為我陷入痛苦。但據我所知，那時她已經與其他人交往。因此在那種情況下，我更是不知道該如何與她聯繫。我們已經有各自的生活了，我不知道該對她說些什麼。」

他說：「或許我的話聽起來是在狡辯，我也曾想過無論外界怎麼說，都保持沈默。一直以來，我得到遠超乎想像的愛，同時也承受許多誤解，許多並非事實的事情被當成事實傳播。但我認為，這也是我該承擔的一部分。」

金秀賢表示，「然而，現在故人的家屬卻指控我，因為我是她的前男友把她逼上了絕路，要強迫我承認我沒有做過的事情。他們指控我在她未成年時與她交往，指控我是殺人犯」。金秀賢說到這裡控制不住情緒，一度中斷談話。

金秀賢說，金賽綸生前經紀公司的代表曾與他的公司負責人通話，內容和遺屬在YouTube上傳的內容完全不同，並提出錄音佐證。

通話內容中，金秀賢的公司負責人解釋，傳送存證信函只是不得不進行的程序，只是行政流程，要對方向金賽綸好好解釋，不用太過驚慌，對方不斷回答「好、好」。

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金秀賢表示，「我願意承認自己犯的錯誤，但是不能承認自己沒有做過的事情。遺屬主張的錄音證詞，都是事件被曝光後重新錄製的，遺屬公開的聊天紀錄也是一樣，當中包含太多與事實不符的內容。所謂2016年的照片其實是2019年的照片」。

他表示，金賽綸不會搞錯兩人的年齡差異，不會搞錯待過4年的經紀公司名字和合約期限。另外，金賽綸在自己的經紀公司，也沒有參與過新人選拔或指導的工作。（編輯：周永捷）1140331