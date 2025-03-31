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金秀賢：金賽綸酒駕事件時已分手 女方當時有男友

2025/3/31 17:38（3/31 17:55 更新）
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韓國演員金秀賢31日召開記者會，已故女星金賽綸不是因為自己的冷漠或是經紀公司施壓而做出極端選擇。（韓聯社）
韓國演員金秀賢31日召開記者會，已故女星金賽綸不是因為自己的冷漠或是經紀公司施壓而做出極端選擇。（韓聯社）
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（中央社記者戴雅真東京31日專電）韓國演員金秀賢今天召開記者會表示，金賽綸不是因為自己的冷漠或是經紀公司施壓而做出極端選擇。他並表示，金賽綸發生酒駕事件時，兩人已經分手，據知女方當時正在和他人交往，說他逼死金賽綸不是事實。

已故女星金賽綸的家屬指控金秀賢在女方未成年時與她交往，並公開多張親密照與兩人對話紀錄，造成韓國娛樂圈震盪。事發21天後，金秀賢今天下午終於親自現身首爾，召開記者會，但不接受媒體提問。

金秀賢首先為了這次事件造成許多人痛苦鞠躬致歉，並稱一開始之所以否認與金賽綸當年的戀情，是不想給正在播出的韓劇「淚之女王」帶來損害。

金秀賢在記者會上表示，「我要告訴大家最想知道的事情，我並沒有在故人未成年時與她交往，而且說她因為我的冷漠而做出了極端選擇，這也不屬實。還有人說，我的經紀公司向故人施壓，逼迫她償還債務，導致她走上絕路，這也不是事實」。

他表示，「除去演員這個身分，我們和其他戀人一樣，只是普通的情侶。我們曾懷著美好的感情相愛，隨著時間流逝分手了。分手之後，我們幾乎沒有再聯繫。就像其他分開的戀人一樣，我們都對繼續保持聯繫很謹慎，更何況我們都是知名演員，受到很多人關注」。

金秀賢說，「當故人和我還在同一家經紀公司時，我多少還能了解她的近況，所以更沒有主動聯繫。當她發生酒駕事故時，我也沒有輕易聯絡她」。

金秀賢表示：「聽說代表故人家屬的YouTube頻道上傳了一段影片，內容是她最後一家經紀公司的代表稱，酒駕事件發生時，她因為我陷入痛苦。但據我所知，那時她已經與其他人交往。因此在那種情況下，我更是不知道該如何與她聯繫。我們已經有各自的生活了，我不知道該對她說些什麼。」

他說：「或許我的話聽起來是在狡辯，我也曾想過無論外界怎麼說，都保持沈默。一直以來，我得到遠超乎想像的愛，同時也承受許多誤解，許多並非事實的事情被當成事實傳播。但我認為，這也是我該承擔的一部分。」

金秀賢表示，「然而，現在故人的家屬卻指控我，因為我是她的前男友把她逼上了絕路，要強迫我承認我沒有做過的事情。他們指控我在她未成年時與她交往，指控我是殺人犯」。金秀賢說到這裡控制不住情緒，一度中斷談話。

金秀賢說，金賽綸生前經紀公司的代表曾與他的公司負責人通話，內容和遺屬在YouTube上傳的內容完全不同，並提出錄音佐證。

通話內容中，金秀賢的公司負責人解釋，傳送存證信函只是不得不進行的程序，只是行政流程，要對方向金賽綸好好解釋，不用太過驚慌，對方不斷回答「好、好」。

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金秀賢表示，「我願意承認自己犯的錯誤，但是不能承認自己沒有做過的事情。遺屬主張的錄音證詞，都是事件被曝光後重新錄製的，遺屬公開的聊天紀錄也是一樣，當中包含太多與事實不符的內容。所謂2016年的照片其實是2019年的照片」。

他表示，金賽綸不會搞錯兩人的年齡差異，不會搞錯待過4年的經紀公司名字和合約期限。另外，金賽綸在自己的經紀公司，也沒有參與過新人選拔或指導的工作。（編輯：周永捷）1140331

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