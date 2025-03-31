金秀賢含淚致歉坦承懦弱 稱在金賽綸成年後交往1年

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（中央社記者戴雅真東京31日專電）韓國演員金秀賢今天下午召開記者會，哽咽對這次事件造成許多人痛苦鞠躬致歉。他表示因為懦弱沒有早點出面說明，「說我卑鄙、自私，所有批評我都接受」，最終落淚。但他堅稱沒有和金賽綸未成年時交往，是成年後交往大約1年。

金秀賢一身黑衣出席在韓國首爾召開的記者會，神情憔悴，記者會由他單方面提出聲明，不接受提問。

金秀賢首先致歉表示，「因為我一人，太多人受到了痛苦」，接著說，「因為我，故人（金賽綸）似乎也無法得到安息，想到這一點就令我十分痛惜。」

他表示，「我是個膽小鬼，我似乎為了忙於守護擁有的一切，害怕受到傷害，而一直在逃避、否認。」他坦承「我花了很長時間才站到這個地方」。

金秀賢說：「我曾想過，如果一開始就在這裡把所有事情都說出來會怎麼樣。那麼，或許愛我的粉絲、為這次記者會辛苦付出的公司同僚，都不會如此痛苦。每當我和故人的私生活被曝光時，我一直想著明天就全說出來，親自說清楚，結束這如同地獄般的局面。但是每次我又會猶豫，我的決定會對周圍的人產生什麼影響？會不會把我和大家都帶往錯誤的方向？」

韓劇「淚之女王」播出期間，金賽綸在社群媒體公開了兩人親密貼臉合照，引發戀情傳聞，金秀賢當時否認，然而金賽綸去世後，金秀賢才改變說法，表示在金賽綸成年後，兩人交往了大約1年。

金秀賢在記者會上表示，「我和故人在『淚之女王』播出4年前大約交往了1年，我否認了這項事實，對於我當時做出的選擇，我認為批評也是理所當然。」

金秀賢說：「『淚之女王』播出時，我身為主演需要承擔很多責任。如果那時候承認幾年前交往過的戀情，會有什麼影響呢？與我一起演戲的演員、現場熬夜的所有工作人員、把一切都賭在作品上的製作公司，還有公司同僚要怎麼辦？每當『人類金秀賢』和『明星金秀賢』的選擇產生衝突時，我總是以『明星金秀賢』做出選擇。」

他表示，「那時候我每天都很害怕，害怕我為了守護『明星金秀賢』而做出的選擇，變成毒反噬怎麼辦。但是，如果回到那時，我依然會做出那個選擇」。

他說：「只為了讓我一個人心安，就能把實話說出來嗎？我認為我不能這麼做。如果要說我的選擇卑鄙、自私，所有批評我都接受，我也要向所有關心我的人道歉」，隨後起身低頭鞠躬致歉。

金秀賢說到自己因為這次事件被外界指責為「殺人者」時，情緒激動，一度說不出話來。

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金賽綸的家屬本月10日透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開稱金秀賢自2015年起與金賽綸交往6年，當時金賽綸甚至還未成年，之後接連曝光多張兩人臉貼臉、親吻臉頰等親密照。

金秀賢方面原先一直否認與金賽綸的戀情，但在越來越多照片曝光後，緊急發布聲明承認金秀賢曾與金賽綸交往，但時間是在金賽綸成年後的2019年至2020年，否認與未成年女性交往的指控。（編輯：唐聲揚）1140331