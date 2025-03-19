糟糕的道歉反而火上加油 男女糾察隊小淳傳授3大鐵則【書摘】

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（中央社網站）演藝圈經常發生藝人因為失言、言行不當甚至犯法而需要公開道歉的案例，召開記者會也好、發書面聲明也好，一個不小心，糟糕的道歉反而會火上加油，讓事態惡化。以好口才、好人緣聞名的日本綜藝節目「男女糾察隊」主持人田村淳（小淳）以自身經驗分享道歉3大鐵則，首要之道就是速度要快，拖延只會讓狀況變糟。

不久前來台錄製「抽光池水好吃驚」，在中興大學撈出大學池底300隻奇妙生物的小淳，在日本以好人緣、擅長溝通著稱。他在X平台有300萬追蹤者，還創辦「田村淳的成人小學」線上社群，最近出版新書《溝通力不是天賦，而是技術：田村淳教你大受歡迎的說話祕訣》。他在書裡寫道：「我認為我能夠進入演藝界，並且一路走到今天，靠的並不是自己的表演技術或談話能力，而是因為我比任何人都更加專注於『溝通力』。」

小淳認為只要強化溝通力，就能改善人際關係，遇到更多好事。中央社取得授權，與您分享他對於犯錯時該怎麼道歉的建議。

影片來源：圓神出版┃圓神・方智・先覺・究竟・如何・寂寞

道歉3大鐵則 犯了錯該怎麼做

人生在世，任何人都會犯下某種錯誤。這時與其反省犯下的錯誤，及早補救才是首要之務。

發生問題時的重點有3項。第一是「速度」。

舉例來說，某次發生了一起事件。當時媒體要求我「立刻召開記者會」，雖然經紀公司想勸退我，但我還是不顧阻攔，馬上舉行了記者會。

演藝圈也有很多人在這種時候會選擇「等到準備好再行動」，但多數情況下，拖延只會讓狀況變得越來越糟。爆出問題時最好立即採取行動。

第二點則是「開誠布公」。

有些人在面對記者會上的提問時會拒絕回答，但這並不是個良好的處理方式。對於發生問題的一方，最重要的只有誠實，原則上應該回答所有的問題。

如果實在無法回答，應該坦誠地解釋理由，這麼一來記者也能夠諒解。倘若只是一味地說「無可奉告」，記者也無法完成工作。道歉也是向對方展現誠意的機會，因此請盡可能坦誠地回答所有能夠透露的內容。

最後第三點是「表明反省點與改善點」。「這個地方沒做好，我完全承認錯誤。同時日後將會進行這樣的改善。」像這樣整理問題並道歉，才能有效解開對方的誤會。

道歉是獲得信任的機會

總結來說，遇到問題時，最重要的3點就是：

速度

開誠布公

表明反省點與改善點

沒有人完全不會犯錯，重點就在於「犯錯後」的處理態度。

請你記住，如果能夠妥善處理，反而會讓人覺得「這個人很誠實」，並成為獲得信賴的機會。

雖然藝人的記者會是有點偏離日常生活的例子，但也是一種與社會溝通的形式，在公司或社群活動中也適用。

「如果自己犯錯了該怎麼辦呢？」希望你可以思考一下這個問題，並當成日常生活的智慧運用。