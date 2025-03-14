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「留一口飯給黃子佼」惹議 徐乃麟道歉：未用同理心看待事件

2025/3/14 10:36（3/14 11:15 更新）
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藝人徐乃麟。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪素津台北14日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，不少人揚言抵制，徐乃麟受訪時表示要給黃子佼「留一口飯吃」，而這番言論遭批評，徐乃麟發文道歉，坦言自己未用同理心看待深感抱歉。

徐乃麟日前接受媒體訪問時，替黃子佼緩頰而遭外界批評，徐乃麟當時說：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」言論引來批評聲浪，網友罵聲不斷。

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為此徐乃麟在個人社群媒體上發文致歉，他表示自己身為公眾人物，深知自己的一言一行都具負有社會責任，也自我反省中，「對於每一件事情的發言都必須謹慎，更須多加思考，前幾天在媒體聯訪中所發表的言論，未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉」。

徐乃麟也允諾，「未來非有關節目內容或有關我個人的事，我都不會再發表任何言論也不會再接受媒體訪問」，最後徐乃麟表示，致上最深的歉意。（編輯：郭諭儒）1140314

#徐乃麟
#黃子佼
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