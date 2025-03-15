曾國城談黃子佼事件惹議 請辭「一字千金」主持人

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（中央社記者王心妤台北15日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，主持人曾國城和許乃麟日前表示會期待他復出，引來批評。曾國城今天表示已辭「一字千金」主持人，將更審慎自省，負起公眾人物的責任。

曾國城日前在綜藝節目開錄前接受媒體訪問，聊及黃子佼事件，曾國城提及曾耳聞對方去年底有回歸的計劃，「我覺得蠻期待他本來可以回歸，結果又多了一個事，以後他就蠻麻煩，但我真覺得，不應該把他所有的努力都抹殺掉，真的是蠻努力的人。」言論引來批評聲浪，他也於13日致歉表示會引以為戒。

曾國城今天在臉書聲明表示，因個人言論疏失向大眾致上最深的歉意，作為公視「一字千金」主持人始終以「傳遞知識、推廣語文之美」為己任，然而此次事件中體認到公眾人物應該負起更高的社會責任，他也應該更審慎自省。

曾國城表示，為了避免此事影響「一字千金」價值，決定正式請辭主持人，讓節目有機會以嶄新面貌前行，相信這檔極具文化意義的節目繼續延續並發揮影響力。

曾國城也強調，「我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」他並感謝支持的觀眾，未來更關心社會議題並身體力行支持公益，感謝各界的指教。

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公視今天表示，公視作為台灣公眾媒體，一直以來堅持社會公義、兒少保護及性別平權的核心價值，並與觀眾共同維護一個公平、正直的媒體環境，內部討論後認為公視應承擔社會責任，決定調整7月新一季「一字千金」主持陣容，曾國城對此表達理解並主動表示尊重決定請辭。

公視表示，「公視始終致力於推動兒少保護、性別平權與社會公義，並對相關議題負有更高的責任，但同時，我們亦堅決反對任何形式的性犯罪與可能對受害者造成二度傷害的言論，並將持續關注並推動兒少保護相關議題。」（編輯：李亨山）1140315