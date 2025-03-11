網友抵制孟耿如「與惡2」 公視：審慎面對各方意見

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（中央社記者洪素津台北11日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，不少網友揚言抵制其太太孟耿如演出的「我們與惡的距離2」。對於是否會刪除孟耿如戲分，公視說，該劇在後製階段，會審慎面對各方意見。

藝人孟耿如和黃子佼日前被媒體目擊一家快樂出遊，掀起批評聲浪，黃子佼身陷醜聞，孟耿如日前於個人社群強調黃子佼不會復出，自己也會關閉所有社群，將不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，並專注於守護女兒的教育與成長。

孟耿如的聲明依然無法止住網友怒火，有網友揚言抵制孟耿如演出的戲劇「我們與惡的距離2」，讓該劇還沒上檔就遇到諸多挑戰，對此製播單位公視緊急回應。

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公視表示，「我們與惡的距離2」因劇中演員引發社會關注，「我們理解各方的意見與疑慮。這部作品由眾多優秀的創作者、幕前幕後團隊成員共同努力完成，每一位工作人員的付出都值得被肯定與尊重。」

對於是否會刪除孟耿如的戲分，公視回應，「本劇是多方合製的作品，目前本劇尚在後製階段，公視會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續」。（編輯：張雅淨）1140311