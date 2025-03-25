孟耿如「與惡2」遭抵制 劇組將刪減演出僅留必要戲分

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（中央社記者洪素津台北25日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，不少網友揚言抵制其太太孟耿如演出的「我們與惡的距離2」。劇組表示，全刪戲分或換角重拍有困難，將刪減她的演出，僅留必要戲分。

黃子佼身陷醜聞，孟耿如日前於個人社群強調黃子佼不會復出，自己也會關閉所有社群，專注守護女兒的教育與成長。不過大眾對於她參演的「我們與惡的距離2」仍有批評聲浪，甚至揚言拒看，對此劇組單位今天在臉書粉絲頁發出聲明。

「我們與惡的距離2」劇組表示，這段期間持續反思與認真檢討，也在溝通處理。而「與惡」一直以來關注的，是社會如何看待創傷，不論是受害者、加害者，或他們的家屬，每個人都可能在不同位置經歷痛苦、掙扎與尋求理解。

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劇組表示，未料在孟耿如戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，「這是我們必須承擔的後果」。

外界關心孟耿如在劇中的戲分是否刪減，劇組表示，就實務面來看，現階段完全刪除戲分或換角重拍，的確會面臨劇組重組（演員、場景、美術等等）困境，「目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲分」。（編輯：張雅淨）1140325