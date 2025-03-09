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孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
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孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出

2025/3/9 16:03（3/9 16:16 更新）
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藝人孟耿如（左）與黃子佼（右）。（中央社檔案照片）
藝人孟耿如（左）與黃子佼（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北9日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，他跟太太孟耿如日前被媒體拍到微笑出遊而掀起批評。孟耿如今天發文致歉，並強調黃子佼不會、也不應復出，她也將關閉所有社群帳號。

孟耿如今天在臉書發文表示，黃子佼做錯事傷害了許多人，她在事發當下只想到要以家人身分發聲，卻做了不適切的發言，想對當時造成的傷害與受傷的人致歉。

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孟耿如表示，社群平台上的各種聲音都會接受，也理解各界擔心黃子佼復出演藝圈，「他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。」

孟耿如表示，她的個人品牌已陸續在去年底結束及暫停，或是轉讓經營權，「我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。」她並於文末再次致歉。（編輯：張雅淨）1140309

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