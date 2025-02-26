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前駐菲律賓代表徐佩勇涉性騷員工 懲戒法院判決撤職、罰款50萬元

2025/2/26 15:14（2/26 15:23 更新）
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前駐菲律賓代表徐佩勇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北26日電）前駐菲律賓代表徐佩勇涉利用公務權勢機會性騷擾駐處女員工，監察院通過彈劾移送法院。懲戒法院今天判徐男撤職，停止任用3年，罰款新台幣50萬元。

監察院指出，前駐菲律賓代表徐佩勇利用公務上權勢及機會，多次對菲籍雇員有具性意味言行，造成敵意性工作環境，並經外交部決議性騷擾成立，監察院去年5月14日全票通過彈劾，移送懲戒法院。

監委紀惠容指出，徐佩勇在民國111年12月7日觸碰該名菲籍雇員，並有性意味言語；同年12月9日要求看該名雇員胸部，經反映被冒犯後，徐佩勇在同年12月15日及22日當面向該名雇員道歉後，仍未停止性騷擾行為，在112年2、3月間多次以該名雇員身上有頭皮屑、髒東西為由，觸碰其身體。

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紀惠容說，徐佩勇在112年3月22日又藉詞觸碰，讓該名雇員感到害怕又憤怒，但擔憂駐處無法公平處理，因此將相關證據交駐外國安人員返台時，協助向外交部舉報。

彈劾案文指出，徐佩勇對該名雇員有上述性騷擾行為，不僅造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯其人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員聲譽與形象，核有重大違失。（編輯：方沛清）1140226

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