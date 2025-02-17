宜蘭原民所長涉性騷女員工 一審強制罪判6月

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭縣原住民事務所長林志雷任職南澳鄉公所期間，涉2度熊抱女員工，女員工提告強制猥褻，宜蘭地方法院審理後，日前依強制罪，判林志雷6月徒刑，可易科罰金。兩造都表示要上訴。

女員工指控，2021年3月，全國原住民族運動會在宜縣南澳鄉舉行，她正要走去舞台，時任南澳鄉公所農政課長的林志雷酒後上前搭話，先對她勾肩搭背，接著將她2度熊抱在懷裡，碰觸到她的胸部不放，直到旁邊同事出手相救，她才得以掙脫。

宜蘭縣政府去年3月接獲申訴後，經宜蘭縣政府性騷擾評議委員會審議，去年6月判定林志雷性騷擾事件成立，並經考績委員共同決定，懲處申誡2次。

女員工今天向中央社記者表示，當時不是不想提告，而是認為就算提告也沒有用，因為也會有人包庇，直到受到Me Too運動鼓舞，她決定鼓起勇氣，對林志雷提告涉犯強制猥褻。

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宜蘭地檢署偵查後，認定林志雷基於強制犯意，先以徒手從左側強行環抱女員工，女員工表達拒絕並掙扎抵抗之際，林志雷再次強行環抱，以此強暴、脅迫方式，妨害女員工自由離去的權利，依強制罪起訴林志雷，宜蘭地院審理後，13日依強制罪，判處林志雷6月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

對於一審判決，女員工說，林志雷行徑不該只涉犯強制罪，而是強制猥褻罪，將提起上訴。林志雷則表示，尚未收到判決書，他蒙受不白之冤，會提上訴捍衛清白。（編輯；陳清芳）1140217