新北某國中師19年前猥褻性侵2學生 檢起訴

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）邱姓男子民國95至96年間擔任新北市某國中教師，涉猥褻2名女學生，受害者112年通報校方，經調查認定邱男性騷擾、性侵害成立，新北檢近日依強制猥褻等罪嫌起訴邱男。

根據起訴書，邱姓男子自85年起任職新北市某國中，95年至96年間擔任教師兼衛生組長，辦公室位在學務處，座位左側為空位，某日傍晚1名女學生到學務處向邱男請教學業，邱男將手伸入女學生裙內，觸摸腿部與私密處。

邱男進一步提議載該名女學生回家，途中停靠工地路邊，見四下無人，撫摸女學生胸部、大腿並以手指插入其下體。

96年間另1名女學生在學務處做功課時，邱男伸手搔癢其腰間，女學生示意不願被觸碰、全身蜷縮，邱男未停止動作，持續抓揉女學生胸部，共得逞2次。

受MeToo浪潮影響，112年2名受害女學生向學校申請調查，校方召開性別平等委員會，多名校友陳述邱男對女學生有不當肢體接觸行為，調查認定2名受害女學生遭性騷擾、性侵害屬實。

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新北市政府教育局表示，校方在112年6月下旬接獲投訴即進行校安通報、啟動調查，同年12月調查確認邱男性騷擾、性侵害成立，113年5月決議邱男終身不得聘任為教師，同年函文新北地檢署進行告發。

邱男在偵查中否認所有犯行，不過另有其他女學生證述，國中2年級、3年級期間會去學務處擔任小幫手，曾遭邱男搔癢腰間及肩膀。新北檢依刑法強制猥褻罪、與幼年男女性交或猥褻罪起訴邱男。（編輯：張銘坤）1140210