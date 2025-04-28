台中家教班老師猥褻國小生 最高法院判3年8月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北28日電）台中市翁姓家教班老師，涉嫌於112年間在家教班教室內猥褻國小女學生得逞，一、二審均依強制猥褻罪判處翁男有期徒刑3年8月，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，翁男於台中市經營數學家教班，被害女學生是家教班學生，自民國111年3月起每星期二、五固定在家教班上課學習。112年1月6日星期五，翁男由於作業繁多，透過家長聯繫女學生改在1月7日星期六上課。

判決表示，112年1月7日星期六晚間，家教班教室內僅有翁男與女學生2人，翁男在上課過程中先以手觸碰女學生腰部，身體逐漸靠近女學生，翁男隨後強行將手伸進女學生衣服內撫摸女學生胸部得逞，因女學生掙扎抗拒，翁男才停止。

女學生的母親當晚開車接女兒下課，發現女兒神色有異，持續關心下獲悉翁男行徑，隨後到台中市警察局第二分局報警處理。台中地檢署依強制猥褻罪起訴翁男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院審理期間，翁男辯稱上課時難免會有一些肢體上接觸，否認撫摸女學生胸部。律師表示，因女學生常常未寫功課，翁男以搔癢方式使女學生配合，可能因此不小心觸碰到女學生胸部。

一、二審認定翁男犯行明確，認為翁男嚴重戕害被害人身心健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性匪淺；犯後否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，且迄今未與被害人及家長達成和解，態度非佳，判處有期徒刑3年8月。最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140428