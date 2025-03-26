新北圍棋老師涉強制猥褻12童 一審判刑22年

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）新北市一名李姓圍棋老師涉嫌對孩童強制猥褻，被害者達12人，新北地方法院近日認定，李男涉對未滿14歲男女犯強制猥褻罪等，共64次犯行，定應執行有期徒刑22年。

據指出，李男開班招收小學生，將住處打造成圍棋教室，並裝設攝影機。全案曝光是因為去年有學生透露被老師不當觸碰，家長察覺不對勁，於9月1日報警。

新北市政府教育局隔天會同警方到班稽查，警方搜索查扣相關錄影事證。檢警追查發現，被害者多達12人。新北地方法院今年1月中裁定李男延長羈押2月，並於近日開庭。

合議庭認定，李男涉犯刑法對未滿14歲男女犯強制猥褻罪、性騷擾防治法之成年人故意對兒童犯性騷擾罪、兒童及少年性剝削防制條例之以違反本人意願方法使兒童被拍攝性影像罪。

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合議庭表示，依想像競合犯規定，從一重以違反本人意願方法使兒童被拍攝性影像罪論處，李男共64次犯行，應予分論併罰，定應執行有期徒刑22年。

新北市教育局以訊息回應，該場所未依規定申請短期補習班核准立案，去年9月3日依法開罰新台幣25萬元，勒令立即停辦，並公告場所名稱在社教資源網補習班區，同時，李男永久不得擔任補習班人員，並予以管制。（編輯：李錫璋）1140326