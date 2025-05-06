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圍棋狼師猥褻12童案 民團：性侵害協助網絡不友善

2025/5/6 15:03
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（中央社記者林敬殷台北6日電）立委今天與多個民間團體舉行記者會表示，新北市李姓圍棋老師對12位兒童加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案，從報案到醫院驗傷，程序混亂，未落實減少陳述原則，導致被害人做了15次案情陳述，也未透過擴大稽查找到更多受害者，他們也向監察院陳情，盼有所改進。

民進黨立委范雲、陳培瑜、民進黨新北市議員戴瑋姍上午與勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金會在立法院舉行「重大兒少性猥褻案件協助網絡頻出包，真的只是人員訓練不足嗎？」記者會。

「減少陳述」原則指的是藉由警察、社政、醫療、司法系統之間的相互聯繫，讓性侵害被害人減少重複陳述相同案情的次數，避免二度創傷。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，本案從報案到醫院程序混亂、未落實減少陳述原則，家防中心、學校輔導及社工專業度不足，偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同，犯保資源無法到位，民事執行處跟犯保都做不好個人資料保護，這個看似綿密的性侵害協助網絡，可以說是從頭到尾，每一個環節都不友善。

出席記者會的被害兒童家長指出，他是2位受害兒童的父親，進入司法程序卻一路遭遇冷漠與失職，包括警方程序不清、醫院驗傷刁難、社工無同理及專業、學校輔導吃案、法院洩露個資，甚至檢察官剝奪律師陪同出席偵查庭、對監視器未錄到，加害人已承認之犯罪事實不願起訴。全案從報案到司法，總共做了15次案情陳述。

戴瑋姍談及，新北市府現階段沒有針對個案做擴大稽查，性侵、性騷擾案件往往是冰山一角，這名老師過去也有前科，受害的孩子可能不只12人。她更直指，該才藝班是非法營業，除了新北市政府未查察非法補習班外，中央更應修法填補5人以下補習班小班開課的法規漏洞。

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范雲提出兒少保護制度的2大解方，首先創設「兒少發展及保護的專責單位」，以「專責人力」 和「調查專業人員」處理兒少事務；並建立「兒童工作證」制度，杜絕不適任人員接觸兒少，兒童工作證制度就是兒童保護界的「良民證」，將可避免前科惡狼有機會再接觸兒少，行政院日前已承諾評估納入兒少權法修法。

陳培瑜強調，本案未見三級輔導機制完善啟動，孩子遭學校拒絕輔導，可見學校輔導老師知能、量能都需要被協助。而且，不只新北市，全台家庭暴力暨性侵害防治中心的工作量都逐年提升，面對兒少犯罪型態越來越多元的現況，都需要家防中心的支持，但社工工作超量、超時，應增加人員配置。（編輯：張若瑤）1140506

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