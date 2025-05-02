北市幼兒園性侵案 家長肯定判決籲市府認錯致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜、陳昱婷台北2日電）台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍6名女童，判刑28年8月定讞，部分受害家長今天對判決表達肯定，也籲台北市政府應承認錯誤向受害者及家長致歉。

針對此案，台北市長蔣萬安在去年7月鞠躬致歉，表示台北市任何孩子受到傷害都是他的責任，他都必須承擔。市府後續提出10大精進方案，並懲處教育局及社會局相關人員，同時成立社會局、教育局、警察局、衛生局等跨局處應變小組，絕不允許類似事件再次發生。市府今天並未對此事做進一步回應。

毛畯珅性侵、偷拍6名女童，二審認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行有期徒刑28年8月，昨天最高法院駁回上訴定讞。

部分受害家長今天委託勵馨基金會發表聲明，表達對判決結果的肯定，感謝司法給予受害者和家屬們的公平正義，也謝謝所有參與此案司法人員、家長、群眾的努力。

不過，聲明也提到，負責人和幼兒園股東已明確表示不會對毛男的行為負起賠償，使得被害者們求償無門，而負責人、股東及多名教保員是否涉及隱匿、包庇等不作為情事，也希望司法積極介入調查，勿枉勿縱。

聲明也說，此案之所以犯情擴大至此，台北市政府和相關局處人員輕忽的態度與行為難辭其咎，籲北市政府應勇於承認錯誤，向受害者及家長致歉，並負起該負的責任。

聲明最後提到，毛畯珅還有犯行更嚴重的後案尚在審理中，然其開庭態度囂張頑劣，顯然不能深刻反省，希望法官能注意被告的犯後態度，未來在刑度上加以反映，期待社會各方繼續關注本案，給予受害者及家屬公道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勵馨基金會則透過聲明指出，政府應修補制度漏洞，兒童性侵害案件的偵查往往面臨諸多挑戰，尤其是搜尋證據的關鍵，因此籲應完整保存監視器畫面並上傳雲端、性侵案件應查察手機及電腦資訊、落實兒童證詞專家證人制度以及建立「兒童工作證」制度。

勵馨基金會表示，兒童性暴力案件的衝擊長遠且深層，社會必須從制度上落實「預防重於治療」，建構更嚴密的早期通報、監管與教育介入機制。（編輯：黃名璽）1140502