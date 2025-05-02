北市幼兒園性侵案 毛畯珅判刑28年8月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍6名女童，二審認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行有期徒刑28年8月，昨天最高法院駁回上訴定讞。

台北地檢署另查出毛畯珅涉侵犯39名幼童，以及在公共場所涉偷拍未成年性影像306次，依法起訴，並建請法院量處最重之刑罰，此案由台北地方法院審理中。

全案緣於，1名家長從就讀幼兒園的女兒口中得知，女兒疑遭毛畯珅侵犯私密處，因此報警提告。檢警查出，毛畯珅在母親經營的幼兒園擔任教保員，涉利用機會對稚齡幼兒強制性交、強制猥褻，還命令被害幼童不得對外透露。

檢警搜索、拘提毛畯珅到案，查扣幼兒園監視器主機及電磁紀錄，並向法院聲押禁見毛男獲准。

檢警調查，毛畯珅於民國111年至112年間涉嫌於教室或家長接送區等地侵犯女童私密處，共6名女童受害。案經北檢認定毛畯珅涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪，提起公訴，並移由台北地院審理。

一審的北院認定，毛畯珅涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共11罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共207罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共6罪，判刑累積刑度達1252年6個月。

北院審酌，毛畯珅造成被害人身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣，依所犯數罪類型、次數、侵害法益性質、非難重複程度等情形，判決應執行有期徒刑28年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，原判決有罪部分維持有罪，其中毛畯珅對其中3名幼童部分犯行，改依非法拍攝兒童性影像罪論處；另一名幼童部分犯行的其中一次獲判無罪則撤銷，依非法拍攝兒童性影像罪論罪。

二審認定，毛畯珅涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共9罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共203罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共14罪，判刑累積刑度達1291年。

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高院審酌，毛畯珅行為嚴重損害成長中幼童身心發展及健康，對於被害幼童及其家人帶來嚴重的創傷，應予嚴懲，判決應執行刑為28年8月。

經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140502